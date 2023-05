MALTEMPO, TORTO (M5S) A MARSILIO: “SUBITO STATO DI EMERGENZA PER LA PROVINCIA DI CHIETI”

CHIETI – “Il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, si adoperi immediatamente con il Governo Meloni affinché venga indetto lo stato di emergenza per il territorio di tutta la provincia di Chieti. Mi faccio portavoce dei sindaci del teatino colpiti dall’emergenza maltempo”.

Lo dichiara la parlamentare del M5S, Daniela Torto.

“In Emilia Romagna c’è stato un vero e proprio disastro – aggiunge la deputata pentastellata – ma in provincia di Chieti, che soffre da tempo il problema del dissesto idrogeologico, la situazione non è certo migliore. Sono molto preoccupata per quanto sta accadendo in diversi comuni, a partire da Bucchianico dove sono state evacuate diverse famiglie dalle loro abitazioni. In questo momento la politica deve lasciare il posto all’emergenza, non esistono colori politici”.

“Chi come Marsilio – conclude Torto – ha il potere e l’autorità per farsi sentire si svegli e faccia quanto è in suo potere per tutelare i cittadini abruzzesi”.