MALTEMPO: TRE FERITI IN PROGNOSI RISERVATA A PESCARA

PESCARA – “Tre persone ricoverate in prognosi riservata in codice rosso ed un’altra in codice verde” a Pescara per il forte vento di oggi.

Lo rende noto la Prefettura del capoluogo adriatico, nel fare il punto sui tanti interventi eseguiti dai componenti del Centro coordinamento soccorsi (Ccs).

Secondo quanto risulta alla Polizia municipale di Pescara, tra i feriti vi sarebbero due persone cadute a terra, sbalzate dalle forti raffiche, ed un addetto di uno stabilimento balneare colpito da un oggetto mentre metteva in sicurezza la spiaggia.

A fornire le informazioni circa i feriti nel corso della riunione del Ccs sono state la Asl e la Cri.