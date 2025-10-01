MALTEMPO: VENTI FORTI AL CENTROSUD, ALLERTA IN ABRUZZO E ALTRE 5 REGIONI

ROMA – Per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre, il Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese.

L’avviso del Dipartimento della Protezione Civile prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte, su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione, dalle prime ore di domani giovedì 2 ottobre, a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mareggiate lungo coste esposte.

Si prevede, inoltre, dal pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, specie nei relativi settori orientali.

Dal pomeriggio di domani, giovedì 2 ottobre si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.