MALTEMPO: VOLO RYANAIR DIROTTATO DA PESCARA A QUELLO DI BARI, CANCELLATO QUELLO PER MILANO

PESCARA – A causa dell’intensa ondata di maltempo che da ieri si sta abbattendo sull’Abruzzo, il volo Ryanair Malpensa-Pescara che sarebbe dovuto atterrare stamani, dopo alcuni tentativi di atterraggio è stato dirottato su Bari.

Sempre per la perturbazione in atto, è stato cancellato anche il volo Pescara-Malpensa: il velivolo arrivato a Bari, infatti, ha tentato successivamente un nuovo atterraggio in Abruzzo ma, viste le condizioni meteo proibitive, è stato dirottato su Ancona. Il volo per Milano partirà quindi dal capoluogo dorico, dove i passeggeri sono stati accompagnati in bus.