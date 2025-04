MALTRATTAMENTI E MINACCE AI FAMILIARI: LA POLIZIA LO RINCHIUDE NEL CARCERE DI AVEZZANO

AVEZZANO – La Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di domenica 30 marzo, è intervenuta nella zona sud di Avezzano (AQ) a seguito della richiesta di aiuto di un uomo che ha riferito della presenza del fratello, destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla P.O., fuori la propria abitazione ed in evidente stato di agitazione, il quale, brandendo un grosso coltello, ha tentato di entrare in casa danneggiando il portone d’ingresso e minacciando di morte le persone all’interno dell’immobile.

Giunti sul posto gli agenti della volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno trovato riscontro a quanto riferito nella richiesta d’aiuto; infatti l’uomo in evidente stato di alterazione stava cercando in tutti i modi di entrare all’interno dell’appartamento dove erano rinchiusi i propri familiari.

Con uno sforzo non indifferente, in quanto l’uomo continuava ad inveire offese e minacce di morte al fratello ed alla cognata, i poliziotti sono riusciti a riportarlo alla calma e a disarmarlo. Accompagnato presso gli uffici del Commissariato, accertata la presenza di una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai familiari, e previa comunicazione alla Procura della Repubblica, l’uomo è stato portato in carcere,