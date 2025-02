MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E ANCHE SUI FIGLI MINORENNI: UN ARRESTO NEL TERAMANO

TERAMO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, nell’ambito di mirate attività di controllo e contrasto ai reati sul territorio, hanno condotto negli ultimi giorni diverse operazioni che hanno portato all’arresto e alla denuncia di più persone per differenti fattispecie di reato.

I Carabinieri della Stazione di Teramo, al termine di un’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 34enne extracomunitario per il reato di ricettazione. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto un iPad, risultato asportato dall’interno di un veicolo in sosta. Il dispositivo è stato localizzato grazie al sistema di monitoraggio GPS, permettendo così il recupero della refurtiva.

I Carabinieri della Stazione di Val Vomano di Penna Sant’Andrea hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, nei confronti di un 44enne extracomunitario. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commessi a partire dal 2023 anche nei confronti dei suoi due figli minori. L’attività investigativa è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Notaresco.

I Carabinieri della Stazione di Mosciano Sant’Angelo hanno denunciato in stato di libertà una 42enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, per inosservanza del foglio di via obbligatorio. La donna, gravata da numerosi precedenti penali, è stata sorpresa in un’area dalla quale le era stato imposto l’allontanamento. Esecuzione di ordine di carcerazione per rapina

I Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo nei confronti di due cittadini italiani, rispettivamente di 42 e 31 anni. I due uomini sono stati condannati per una rapina commessa nel 2017: il primo dovrà scontare 4 anni di reclusione, mentre il secondo 3 anni.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giulianova, infine, hanno denunciato in stato di libertà un 41enne italiano per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. L’uomo è stato fermato per un controllo e sottoposto all’alcoltest, che ha rilevato un tasso alcolemico superiore a 2 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge. A seguito della violazione, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia del contravvenzionato.