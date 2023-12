MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E VIOLAZIONE DIVIETO AVVICINAMENTO: IN MANETTE 30ENNE DI SCAFA

SCAFA – Scattano le manette per un 30enne italiano, residente a Scafa (Pescara), per maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare.

Nella notte di oggi, 23 dicembre, i militari della Stazione Carabinieri di Lettomanoppello e Torre de’ Passeri, impegnati nell’ambito di attività di controllo del territorio svolta per contrastare reati predatori e di violenza di genere, sono intervenuti presso l’abitazione di una cittadina italiana di Scafa, impaurita dalla presenza dell’ex compagno che, presentatosi in casa per prelevare vestiti puliti, le aveva dimostrato comportamenti gelosi e possessivi.

I carabinieri, subito intervenuti, hanno trovato l’ex compagno nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna ed effettuati i dovuti controlli hanno riscontrato che l’uomo era destinatario della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla casa familiare emesso dal Tribunale di Pescara e per cui è scattato subito l’arresto.

Il giudice ha disposto la detenzione presso la casa circondariale di Pescara.