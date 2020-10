MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, UN ARRESTO A TERAMO

TERAMO – I carabinieri della compagnia di Teramo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, hanno arrestato un uomo di 64 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Per l’uomo, dopo i rilievi di rito, si sono aperte le porte del carcere di Vasto. A far scattare le indagini che hanno portato all’arresto dell’uomo era stato il ricorso, da parte della ex moglie, alle cure del pronto soccorso di Teramo per una grave lesione all’arcata sopraciliare per la quale aveva rischiato di perdere l’occhio.

I successivi approfondimenti investigativi avevano poi fatto emergere come la donna, madre di tre figli e da tempo separata dal marito, da anni subisse le persecuzioni da parte dell’uomo, con minacce e aggressioni culminate nella serata del 14 settembre nell’aggressione che aveva portato la donna al pronto soccorso. Da qui l’arresto.

Sempre i carabinieri della compagnia di Teramo hanno denunciato una donna di 59 anni per maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre. Al termine delle indagini per la donna è scattata anche la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ad una distanza non inferiore ad 1 chilometro dalla stessa abitazione e dalla madre.

