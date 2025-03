MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: UN DIVIETO DI AVVICINAMENTO E UNA DENUNCIA DEI CARABINIERI NEL TERAMANO

TERAMO – I Carabinieri delle Compagnie di Alba Adriatica e Giulianova, nel teramano, con le proprie articolazioni territoriali rappresentati dalle stazioni carabinieri, oltre al continuo controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati in genere mediante vigilanza delle principali arterie stradali, pubblici esercizi, parchi, ville lungomare, hanno portato avanti delle indagini su violenze domestiche le cui vittime hanno avuto il coraggio di rivolgersi ai carabinieri.

In particolare a Silvi Marina i militari della locale stazione hanno dato corso all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo nei confronti di un uomo ritenuto presunto responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna che è stata dallo stesso per dieci anni sottoposta a reiterati comportamenti vessatori e violenze psicologiche anche davanti ai figli della coppia.

A Tortoreto i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia. Lo stesso da circa un anno ha posto in essere comportamenti vessatori e violenze a volte culminate con aggressioni fisiche nei confronti della convivente, talvolta anche davanti ai figli minori.

Nel medesimo servizio, a Sant’Egidio alla Vibrata i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica hanno denunciato un uomo in quanto si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro. I Carabinieri avevano fermato l’uomo mentre alla guida della propria autovettura aveva fatto delle manovre azzardate. Una volta bloccato i militari notavano che lo stesso presentava i sintomi tipici di chi aveva fatto uso smodato di sostanze alcoliche, inoltre emanava un forte odore di alcool. L’uomo invitato a sottoporsi al controllo con l’etilometro non ha aderito alla richiesta è pertanto oltre ad essere denunciato è stato privato della patente di guida perché ritirata e dell’autovettura perché posta in sequestro.