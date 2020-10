MALTRATTO’ FIGLI MINORENNI, CONDANNATA A UN ANNO E 4 MESI

PESCARA – Condannata a un anno e 4 mesi di reclusione, dal tribunale monocratico di Pescara, una donna di 41 anni accusata di reiterati maltrattamenti in famiglia ai danni dei quattro figli minori, avvenuti tra 2011 e 2014.

La perizia redatta da uno psichiatra, su incarico del tribunale, aveva accertato la semi infermità mentale della donna.

Il pm aveva chiesto la condanna, mentre il legale della difesa, l’avvocato Carlo Corradi, aveva invocato l’assoluzione.

La donna, secondo l’accusa, in più occasioni percosse i figli, “per futili motivi in relazione alla tenera età”, picchiandoli in diversi modi.

