MAMMA AFGANA PARTORISCE A L’AQUILA: BENVENUTO AL PICCOLO JASIN

L’AQUILA – “Questa sera il grande cuore dell’Aquila accoglie Jasin, figlio di una delle coppie afghane ospitate in città. La mamma era incinta quando è dovuta fuggire dalla sua terra, qui ha finalmente trovato un po’ di serenità. Benvenuto, piccolo, che i tuoi occhi possano sempre sorridere”.

A darne notizia, ieri sera, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. Si tratta del secondo bambino nato in Abruzzo da genitori afgani.

In città sono ospitati dallo scorso 10 settembre trentuno cittadini afgani fuggiti a seguito dell’insediamento del regime talebano nel loro Paese. Quattro nuclei familiari sono alloggiati in appartamenti del Progetto Case, realizzati a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, concessi dal Comune, gli altri in strutture deputate all’accoglienza di stranieri.

Un nuovo lieto evento dopo la nascita di Hina, la bimba afgana che è stata data alla luce nel punto nascita dell’ospedale di Sulmona lo scorso 25 agosto.