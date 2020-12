MAMMA DI DUE FIGLIE MUORE A 45 ANNI, LUTTO A MONTESILVANO. OGGI I FUNERALI

MONTESILVANO – Un male incurabile in pochi mesi l’ha strappata per sempre all’amore delle figlie, dei suoi parenti e amici: è morta ad appena 45 anni Antonella Colafella, di Montesilvano, commessa in un negozio di scarpe all’interno del centro commerciale Iper di Città Sant’Angelo, molto conosciuta in città.

La notizia della morte della donna di 45 anni, che si è spenta nella sua abitazione in via Caduti di via D’Amelio, traversa di via Cavallotti, ha fatto presto il giro della città adriatica creando commozione, sconcerto e dolore, scrive Il Centro. Tanti i messaggi commossi che si sono susseguiti sui social network da parte di persone che hanno conosciuto Antonella e la sua famiglia. Ma sono state anche molte le persone che, pur non avendola mai conosciuta personalmente, hanno scelto di regalare simbolicamente un cuore o un fiore virtuale alla giovane madre, di abbracciare le due figlie e la sua famiglia o di dedicare un momento di preghiera per la giovane vita spezzata così in fretta e in un periodo dell’anno così particolare come quello del Natale.

A piangere la scomparsa di Antonella le due figlie Francesca e Alessandra, di 15 e 19 anni, il marito Alfonso Barbacane, rappresentante in una ditta del settore agroalimentare, i genitori e la sorella. Tra i primi a dare la notizia il consigliere comunale Francesco Di Pasquale, che su Facebook ha scritto: “Questo 2020 spero finisca presto. Anche la mia famiglia ricorderà per sempre questo anno maledetto. Riposa in pace Antonella”.

A unirsi alla commozione unanime della città anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis: “Purtroppo una giovane vita è stata spezzata a causa di un male incurabile. Esprimo tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia e a coloro che l’hanno amata. Partecipo profondamente, insieme a tutta la città, a questo momento che ha colpito i familiari e mi unisco alla preghiera insieme ai suoi cari. Conosco la sua famiglia, così come la mia compagna era una sua cliente e la ricorda con affetto”.

I funerali della donna saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio.

[mqf-dynamic-pdf]