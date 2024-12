“MAMMA, SOGNI D’ORO”: CINQUE CORSE NOTTURNE IL SABATO NEI COMUNI DELLA MARSICA RIVOLTA AI GIOVANI

AVEZZANO – “Mamma, sogni d’oro”, ovvero un servizio comodo, rivolto ai giovani ma, soprattutto, a forte vocazione sociale ed educativa. Regione Abruzzo, l’Unione dei Comuni Montagna Marsicana e i comuni più grandi dell’area marsicana, con il supporto in termini di trasporto da parte della Tua Spa, hanno concretizzato un servizio di trasporto rivolto ai giovani.

Sta per essere avviato, infatti, il servizio autobus il cui obiettivo è accompagnare i ragazzi residenti nei comuni marsicani con collegamenti diretti di andata e di ritorno verso Avezzano ogni sabato sera, con rientro nelle prime ore della domenica.

La Tua realizzerà il servizio attraverso cinque autobus, fino a fine marzo.

l primo collegamento andrà a toccare i comuni di Aielli, Cerchio, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescina, S. Benedetto dei Marsi fino ad Avezzano.

Il secondo collegamento avrà il compito di portare ad Avezzano i ragazzi di Collelongo, Luco dei Marsi, Trasacco, Villavallelonga.

Il terzo collegamento, invece, vede coinvolti i comuni di Capistrello, Castellafiume, Civitella Roveto e Morino.

Quarto collegamento da S. Marie di Tagliacozzo, Tagliacozzo, Scurcola Marsicana,

Magliano dei Marsi e Massa d’AIbe. Quinto collegamento Celano, Ovindoli.

Il servizio sarà articolato su una coppia di corse con partenza a scalare dalle ore 23:00 circa dalle località coinvolte verso Avezzano e partenza alle ore 04:00 circa da Avezzano verso le località di rientro

“Questa iniziativa – ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis – quando ci è stata proposta è stata accolta con molto entusiasmo e responsabilità dal Dipartimento Trasporti della Regione Abruzzo perché abbiamo immediatamente percepito la consapevolezza della valenza sociale di un servizio che contribuisce ad aggregare i ragazzi del territorio marsicano e farlo nella maniera più sicura possibile, grazie al contributo logistico della Tua e dei suoi autobus e risorse”.

“Questo progetto sociale, oltre ad essere un investimento in termini prevenzione degli incidenti, punta anche e soprattutto a creare una giusta cultura legata all’utilizzo dei mezzi pubblici – ha proseguito Umberto D’Annuntiis – coinvolge ben 22 comuni marsicani oltre ad Avezzano. Dunque, un radicamento in termini di mobilità strutturato – ha concluso l’assessore regionale ai Trasporti – che proponiamo in modo settimanale e che potrà essere anche utilizzato quale progetto pilota per estendere iniziative analoghe anche su altri territori regionali”.