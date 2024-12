“MAMMA SOGNI D’ORO”: SUCCESSO NELLA MARSICA DEL TRASPORTO NOTTURNO GRATUITO PER I GIOVANI

AVEZZANO – Ha preso ufficialmente il via lunedì 23 dicembre il progetto “Mamma Sogni d’Oro”, un’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, dai Comuni soci e dalla società di trasporto TUA. L’obiettivo è garantire un servizio di trasporto notturno sicuro e gratuito per i giovani dai 14 ai 30 anni della Marsica, contribuendo a ridurre il traffico notturno nei weekend e contrastare il fenomeno degli incidenti stradali.

La prima serata ha registrato un grande successo, con una partecipazione entusiasta da parte dei giovani e il sostegno convinto delle comunità locali. Il servizio, che continuerà ogni sabato a partire dal 4 gennaio e fino al 22 marzo, prevede collegamenti andata e ritorno da tutti i Comuni della Marsica verso Avezzano (L’Aquila), accompagnando i ragazzi nelle serate in discoteca. Gli autobus partono intorno alle 23 per poi garantire il rientro a casa nelle prime ore della domenica, con corse a partire dalle 4 del mattino.

Il presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, Settimio Santilli, ha espresso grande soddisfazione. “Il successo della prima serata ci inorgoglisce”, ha commentato Santilli, “come ho avuto modo di dire già altre volte quest’anno la Marsica ha pagato un prezzo altissimo con tragici incidenti che hanno coinvolto giovani nei fine settimana. Mamma Sogni d’Oro è un progetto al quale abbiamo creduto con forza, grazie al sostegno di tutti i sindaci della Marsica e alla preziosa collaborazione della Tua. Questo servizio rappresenta un intervento concreto per la sicurezza dei nostri ragazzi e un investimento nel loro futuro.” Anche la responsabile del servizio sociale dell’Unione, la dottoressa Sabrina Frezza, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa “‘Mamma Sogni d’Oro’ è pensato per tutelare i giovani e dare serenità alle loro famiglie. Questo progetto non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di attenzione e responsabilità verso le nuove generazioni. È emozionante vedere come i ragazzi abbiano accolto questa iniziativa, scegliendo la sicurezza e mostrando sensibilità verso i temi della prevenzione stradale.”

L’iniziativa coinvolge cinque autobus che collegano in modo capillare i Comuni della Marsica con Avezzano. Le tratte sono studiate per coprire il territorio in maniera efficiente, offrendo un servizio gratuito che mette al centro i giovani, la sicurezza e il senso di comunità.