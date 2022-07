MAMMUT DEL CASTELLO CINQUECENTESCO A L’AQUILA: SECONDO WEEKEND DI APERTURA

L’AQUILA – Sarà possibile vedere il Mammut nel Castello cinquecentesco dell’Aquila anche in questo weekend, sabato 16 e domenica 17 luglio, con orario 10.00/19.00.

“I visitatori troveranno nella sala un video – si legge in una nota -, fatto realizzare dal Segretariato Regionale per l’Abruzzo a Fabio Manucci, paleoartist / scientific illustrator, nel quale si potrà ‘rivivere’ il combattimento durante il quale il Mammut perse la zanna sinistra, evento che oggi rende il nostro esemplare un unicum. Sono stati anche realizzati pannelli didattici in lingua inglese per valorizzare e ampliare l’offerta ai visitatori stranieri”.

“Nel mese di agosto l’offerta si moltiplica con aperture giornaliere e orari ampliati anche dopo cena, secondo il calendario sotto indicato. L’ acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato sul sito museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it (http://www.museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it, sul biglietto di ingresso sarà applicato il diritto di prevendita di € 1). Sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Castello Cinquecentesco solo per il giorno stesso e previa disponibilità. Il biglietto per il Mammut è comprensivo dell’ingresso al Museo Nazionale d’Abruzzo (sede ex mattatoio) in via Tancredi da Pentima con orario dal martedì alla domenica 8.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00)”, conclude la nota.

CALENDARIO APERTURE

Ingresso contingentato ogni mezz’ora. Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.

LUGLIO: tutti i weekend (sabato e domenica) dal 9 al 31, dalle ore 10.00 alle 19.00.

AGOSTO: tutti i weekend (sabato e domenica) dal 6 al 14 dalle ore 10.00 alle 19.00; dal 15 al 21: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.00; dal 22 al 28: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 23.

SETTEMBRE: sabato 3 e domenica 4 dalle ore 10.00 alle 19.00.