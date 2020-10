MANCA PER DUE VOLTE IL NUMERO LEGALE, RINVIATO IL VOTO SULLE RISOLUZIONI COVID

ROMA – “Apprezzate le circostanze” è tutto rinviato a domani.

Lo ha annunciato nell’aula della Camera – riporta AskaNews – il presidente di turno dell’aula, Ettore Rosato, dopo che per la seconda volta è mancato il numero legale a Montecitorio sulle risoluzioni dopo le comunicazioni del ministro, Roberto Speranza, sulla proroga dello stato di emergenza.

“Prendete atto di questa indicazione che il Parlamento non vi ha dato e chiedete scusa agli italiani”, “la maggioranza ha dimostrato di non avere i numeri”, le parole del capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, dopo che per la seconda volta è mancato il numero legale per il voto sulle risoluzioni.

“C’è qualcuno che vuole fare forzature muscolari non avendo né la forza né i muscoli”, ha detto poi il deputato di Fi Simone Baldelli.

Secondo l’opposizione, “molti deputati in missioni si sono affrettati a rientrare alla Camera” in modo da non far mancare il numero legale ma non è bastato. “Ho visto io arrivare in aula in fretta e furia i ministri Gualtieri e Di Maio”, ha aggiunto Lollobrigida.

