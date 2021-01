PESCARA – “Mancata manutenzione dell’autostrada A25 in provincia di Pescara”: con questa motivazione il sostituto procuratore Luca Sciarretta, ha firmato la richiesta di processo per i vertici di “Strada dei Parchi”, la società concessionaria.

A riferirlo il quotidiano Il Centro. Tutti devono rispondere del presunto 2inadempimento contrattuale” e “attentato alla sicurezza dei trasporti”, per non aver garantito negli anni la manutenzione ordinaria e straordinaria sulla autostrada A25 Torano-Avezzano-Pratola Peligna-Popoli-Pescara, in particolare sui piloni dei viadotti, in “avanzati stati di degrado manutentivo”. denominati “Popoli”, “Bussi”, “Gole di Popoli” e “Svincolo Bussi”,

Indagati e a rischiare il processo sono Lelio Scopa, presidente del cda, Cesare Ramadori, consigliere e amministratore delegato della società, Gino Lai, direttore generale e procuratore speciale, Marco Rocchi, Mario Bellesia e Gabriele Nati, responsabili della direzione tecnica degli ultimi anni, Marco Pellicciardi, responsabile del settore viabilità.

Si attende dunque ora la decisione del gup che dovrà decidere se mandare o no gli imputati a processo. Alla base delle accuse le relazioni consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero Sciarretta, ma gli accertamenti eseguiti dai ministeri interessati.

