“MANCATO RISPETTO DELLA PARITA’ DI GENERE”: L’OPPOSIZIONE A SCOPPITO ABBANDONA L’AULA CONSILIARE

SCOPPITO – “E’ passato un anno da quando la minoranza ha richiesto il rispetto della parità di genere in Giunta così come previsto dalla Legge Del Rio.” Scrivono in una lettera depositata agli atti del Consiglio Comunale di Scoppito (L’Aquila) i capigruppo Alessio Albani, Emiliano Renzetti e Francesca Rossilli.

“Nella stessa occasione il Sindaco propose di modificare interamente lo Statuto, mediante la creazione di un’apposita commissione consiliare ma a tutt’oggi, però, risulta non solo che tale commissione non si sia mai riunita, ma che addirittura non si sia neanche costituita. Appare insomma chiaro che il rispetto delle norme, che impongono la parità di genere in Giunta Comunale, siano percepite come qualcosa di destabilizzante per la maggioranza di governo che tergiversa in attesa che le acque si calmino. Con questa lettera vogliamo far presente che su questo tema, che ci sta particolarmente a cuore e per il quale tante donne in passato si sono battute, non faremo un solo passo indietro”.

“Abbiamo investito il Parlamento Italiano della problematica per la quale è ancora in corso un’interrogazione, volta a sensibilizzare chiunque abbia l’autorità per ristabilire la parità di genere nella Giunta del nostro Comune. Alla luce di tutto ciò, siamo sconcertati nell’osservare il totale silenzio nel quale questa amministrazione porta avanti il proprio percorso amministrativo, azzerando il dialogo con la minoranza e prendendo qualsiasi importante decisione con ermetica chiusura; ma ancor di più per l’atteggiamento di sufficienza con la quale il Sindaco, di concerto con buona parte della maggioranza, stia trattando la vicenda della parità di genere in Giunta, come se fosse un tema minore.”