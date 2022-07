MANDELA DAY: SINDACO DELL’AQUILA BIONDI PREMIATO PER IMPEGNO NEL SOCIALE, NELL’ARTE E NELLA CULTURA

L’AQUILA -“Nel giorno in cui si celebra nel mondo l’ex presidente del Sudafrica, simbolo della lotta contro il sistema di apartheid, sono onorato ed emozionato di ricevere il premio ‘Artemide'”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha ricevuto la benemerenza speciale per l’impegno profuso in favore dei settori del sociale, dell’arte e della cultura, nell’ambito del premio internazionale “Mandela from Roma capitale – Ambassador of freedom”, organizzato in memoria di Nelson Mandela, nella sede del Coni a Roma.

Nel corso dell’evento “Invictus Day”, organizzato dalle sezioni “Roma Capitale” e “Giulio Onesti” dell’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs), patrocinato, da diversi enti e istituzioni, come Coni e Opes, l’Organizzazione per l’educazione allo sport, e tra gli altri, hanno ricevuto il premio “Ambassador of freedom 2022” Pumla Maki Mandela, la figlia di Nelson Mandela presente all’iniziativa, e Nosipho Nausca-Jean Ngcaba., l’ambasciatrice della Repubblica del Sudafrica a Roma.

Le onorificenze sono state consegnate dal presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, e dalla presidente nazionale dell’Unvs, Francesca Bardelli.

“Il mio ringraziamento – aggiunge Biondi in una nota – va ai promotori dell’iniziativa per la costante attività di promozione dei valori dello sport che accompagnano l’attività dell’amministrazione e lo spirito della nostra terra che ha ottenuto il riconoscimento a Città europea dello Sport 2022. In questi anni abbiamo concentrato energie e risorse sul recupero e la valorizzazione dell’attività fisica e delle strutture sportive, spazi di aggregazione indispensabili per lo sviluppo sociale e culturale della comunità”.