MANIFESTAZIONE DEL 5 APRILE A ROMA CONTRO IL CARO BOLLETTE: IN PIAZZA I 5 STELLE DI TERAMO

TERAMO – Il Movimento 5 Stelle della provincia di Teramo si unisce alla mobilitazione per protestare “contro le scelte scellerate di questo governo che continua a destinare miliardi al riarmo, in perfetta sintonia con l’Europa della presidente Ursula von der Leyen, non rendendosi conto che i servizi essenziali per i cittadini sono sempre più compromessi”.

“In un momento storico in cui povertà, costo delle bollette e disagi sociali aumentano, mentre i salari restano fermi, riteniamo inaccettabile che le priorità del governo siano così distanti dalle reali esigenze della popolazione. Per questo, e per molte altre battaglie che portiamo avanti, saremo in piazza il 5 aprile”, commenta la Coordinatrice Provinciale Simona Astolfi.

“Non parteciperemo”, prosegue, “invece,alla manifestazione del 15 marzo poiché le scelte politiche di questa Europa non ci rappresentano. La nostra visione corrisponde ad un’Europa che lavora per la pace e per la cooperazione, non certo a quella attuale che investe ingenti risorse per predisporre assetti di guerra.”E su questo siamo uniti e compatti. Non uno di noi vota per il riarmo, non uno di noi condivide il tipo di Europa che si sta configurando. Europa si, ma non quella che sospende il patto di stabilità interno per alimentare una guerra che non ha saputo o voluto arginare. Facciamo appello a tutti i cittadini a partecipare con convinzione all’unica manifestazione che incarnerà la netta contrarietà alle politiche di riarmo a danno delle politiche di mediazione internazionale e di sostegno e crescita del nostro paese”.