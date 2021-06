MANIFESTAZIONE LEGA A ROMA, 8 AUTOBUS DALL’ABRUZZO

L’AQUILA – La Lega torna in piazza domani, 19 giugno, con la prima grande manifestazione nazionale dopo le riaperture,” nel segno del ritorno alla vita e al lavoro, per rilanciare le proprie battaglie politiche e presentare la campagna referendaria sulla giustizia”, si legge in una nota.

Il nome dell’iniziativa sarà “Prima l’Italia – Bella, Libera, Giusta”: appuntamento dalle 16 alla Bocca della Verità, a Roma, il 19 giugno. Presente, tra gli altri, il nostro leader Matteo Salvini.

La Lega Abruzzo partecipa alla manifestazione di piazza con otto autobus nel rispetto delle norme e procedure anti Covid 19.