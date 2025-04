MANIFESTAZIONE M5S CONTRO RIARMO: TORTO, “TANTI ABRUZZESI A ROMA CONTRO FOLLIA GOVERNO”

ROMA – “È una soddisfazione registrare questa grande partecipazione dall’Abruzzo alla manifestazione promossa contro il riarmo. Una decisione che mette a nudo la follia del governo Meloni che sceglie di investire in armi e prospettive di guerra piuttosto che per la salute dei cittadini, per la scuola, trasporti, imprese e lavoro”.

Lo scrive in una nota la deputata abruzzese del M5S, Daniela Torto, dalla manifestazione contro il riarmo organizzata oggi a Roma.

“Dall’Abruzzo sono partiti sette pullman alla volta della capitale, di cui quattro solo dalla provincia di Chieti – aggiunge – Come parlamentare e coordinatrice del Movimento 5 Stelle per la stessa provincia di Chieti non posso che essere orgogliosa di rappresentare un gruppo così nutrito di persone”.

“La manifestazione di oggi è la migliore risposta a chi pensa che la pace si raggiunga con gli armamenti. Servono politiche rivolte ai cittadini, politiche di welfare, che non sposino mai possibili conflitti armati. Concordo a pieno e faccio mie le parole di padre Alex Zanotelli, il quale ha sottolineato che l’unica maniera per ottenere e difendere i nostri diritti sia praticare la non violenza. A questo deve mirare l’Europa”, conclude.