MANIFESTAZIONE NAZIONALE “RIPARTIAMO INSIEME”, DALL’ABRUZZO TRE PULLMAN UIL DIRETTI A BARI

PESCARA– Sabato 26 giugno ci saranno anche militanti abruzzesi della Uil a Bari, per la manifestazione nazionale “Ripartiamo, insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l’Italia di domani”. Sono i tre i pullman che partiranno dalla nostra regione alla volta del capoluogo pugliese che, insieme a Firenze e Torino, è una delle tre città individuate da Cgil, Cisl e Uil per l’iniziativa unitaria pensata per presentare la piattaforma che prevede, tra le altre cose, la richiesta di proroga del blocco dei licenziamenti fino a fine ottobre.

A Bari, in piazza della Libertà, interverrà Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.

“Non possiamo mancare a questa manifestazione – commenta Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo – in un momento così delicato per il Paese. Temi come l’occupazione, la sicurezza sul lavoro, la sanità sono cruciali per far ripartire l’Italia. La Uil e il sindacato, da protagonisti, vogliono continuare a dare il loro contributo a questa ripartenza.

Le tre piazze saranno collegate tra loro virtualmente grazie a dei maxi schermi.

