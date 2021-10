MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS: SI L’AQUILA, “A ROMA ATTACCO SQUADRISTA”

“L’attacco squadrista alla, sede nazionale della CGIL è di una gravità inaudita, sia perché organizzato in grande stile dai fascisti di Forza Nuova, che per la simbologia che evoca i tempi bui della nostra storia, spazzati via dalla Resistenza e dalla Liberazione.

Così Pierluigi Iannarelli, del circolo Sinistra Italiana L’Aquila, che stamattina ha presidiato la sede della Cgil a L’Aquila, e sabato 16 ottobre sarà alla grande Manifestazione nazionale di Roma indetta da Cgil, Cisl e Uil.

“L’assalto alla più grande e rappresentativa Organizzazione di massa del nostro Paese è un attacco alle lavoratrici e ai lavoratori e, nel contempo alla libertà e alla Democrazia. Le coperture politiche e il clima determinato dai fascisti e dai razzisti rende questa fase pericolosa. Sono quanto meno necessarie la vigilanza democratica e una forte e immediata mobilitazione, come il Sindacato unitario ha già prontamente deciso. Mai più fascismi e per questo tutte le formazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte immediatamente”, si legge nella nota.