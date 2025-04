MANIFESTAZIONE PRO REFERENDUM DAVANTI A SEDE RAI PESCARA: SINISTRA ITALIANA, “STOP AL SILENZIO”

PESCARA – Anche Sinistra Italiana al presidio interregionale Abruzzo-Molise, stamattina, sotto la sede Rai Abruzzo di via De Amicis a Pescara, con lo slogan: “Adesso parliamo noi, rompiamo il silenzio sui referendum” promosso dal comitato del Sì.

“Stamattina siamo stati davanti alla sede della Rai per sottolineare l’importanza del ruolo dell’informazione rispetto al prossimo appuntamento referendario dell’8 e del 9 Giugno – spiega Daniele Licheri, segretario regionale Sinistra Italiana AVS -. “Finora troppo poco spazio è stato riservato da parte dei media e lo riteniamo molto grave, i cittadini devono sapere che si vota e qual è la materia e gli argomenti in ballo. Il centrodestra ha interesse che non si raggiunga il quorum puntando come al solito sulla mancata partecipazione dei cittadini, noi invece li sfidiamo ad aprire i comitati e a venire a fare con noi dibattiti pubblici sui temi del lavoro e della cittadinanza”.

“Ricordiamo che sono soldi pubblici quelli utilizzati per votare e, in una fase di crisi economica come questa, è doppiamente grave non promuovere la partecipazione al voto rendendo nullo il passaggio elettorale”.