MANIFESTAZIONE “SALARIO, SALUTE, DIRITTI E OCCUPAZIONE”: A ROMA CI SARA’ ANCHE LA UIL FPL L’AQUILA

L’AQUILA – La Uil Fpl dell’Aquila parteciperà, sabato 19 ottobre, alla manifestazione nazionale in piazza del Popolo a Roma “Salario, salute, diritti e occupazione”.

Al centro della protesta, il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, lo sblocco dei fondi per la sanità, un piano straordinario di assunzioni per compensare la cronica carenza di personale della sanità, lo stop alle privatizzazioni per tutelare i servizi pubblici essenziali e la stabilizzazione dei precari.

“La Uil parteciperà alla manifestazione con autobus che partiranno da tutto l’Abruzzo e anche dall’Aquila – afferma il segretario provinciale della Uil Fpl dell’Aquila Antonio Ginnetti– Lavoratori e cittadini che vorranno unirsi, potranno farlo contattando la nostra segreteria. E’ importante esserci e scendere in piazza per ribadire a questo governo l’importanza dello sblocco dei fondi per la sanità, per favorire le nuove assunzioni data la cronica carenza di personale, per dare l’avvio al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e per la stabilizzazione dei precari che chiediamo ormai da anni”.