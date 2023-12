MANIFESTAZIONI NATALIZIE AD ATESSA: TRA GLI OSPITI DELLE INIZIATIVE ANCHE IL GIORNALISTA BARTOLETTI

ATESSA – Atessa (Chieti) si appresta ad entrare nel vivo delle manifestazioni natalizie con una serie di eventi dedicati a bambini e adulti. Oltre alla pista di pattinaggio su ghiaccio, ai temporary shop e all’enoteca delle “Città del Vino d’Abruzzo”, che la scorsa domenica hanno riacceso le vetrine del Centro Storico, si parte con le iniziative di intrattenimento nelle piazze e nelle strade.

Dai villaggi di Babbo Natale ai concerti gospel, alle le pedalate per accendere il presepio allestito in piazza Garibaldi dall’Associazione Italiana “Amici del Presepio”. Tra gli ospiti del Natale atessano, il giornalista Marino Bartoletti che venerdì dialogherà con il Sindaco – Giulio Borrelli- per la presentazione del libro “La partita degli dèi”. Un week end ricco, preludio di una stagione natalizia da non perdere. Di seguito il programma dettagliato dal 7 al 10 dicembre

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE • Ore 17 Piazza Garibaldi: Villaggio di Babbo Natale & Magic Show • Pattinaggio su ghiaccio e castagnata a cura di Acli Atessa • Ore 20 Piazza Garibaldi Bar “La Perla e “Barone” – serata musicale • Ore 21.15 Teatro Comunale “Contemporary Music Festival” – Hits & Strings VENERDI’ 8 DICEMBRE • Ore 10 apertura pista ghiaccio • Ore 17 Piazza Garibaldi: Accensione Albero, Presepe e luminarie con la Banda dei Babbi Natale e il team di Sinergie Sportive • Ore 17 castagnata a cura di Acli Atessa • Ore 18 Santa messa in Cattedrale e benedizione delle statuine di Gesù bambino • Ore 19.00 Teatro Comunale presentazione libro “La Partita degli dèi” con Marino Bartoletti a cura di Museate.

SABATO 9 DICEMBRE • Ore 10 apertura pista ghiaccio • Ore 17 castagnata a cura di Acli • Ore 17 Piazza Garibaldi: Villaggio di Babbo Natale “Il Circo di Natale” con mangiafuoco, trampolieri, truccabimbi e laboratorio letterina a Babbo Natale • Ore 21 Dj set su pista ghiaccio a cura di Acli • Ore 21.15 Teatro Comunale “Sopre a l’ardiche” – Spettacolo dialettale DOMENICA 10 DICEMBRE • Ore 10 apertura pista ghiaccio • Ore 18.45 Piazza Benedetti: Inaugurazione Stella di Natale all’uncinetto a cura di Atessa XXI secolo • Ore 19 Piazza Benedetti: Concerto Gospel a cura di Atessa XXI secolo • Dalle 16.30 Corso Vittorio Emanuele II: Babbo Sax NAVETTA GRATUITA Nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre sarà attivo il servizio gratuito babbo bus per Piazza Oberdan. Il bus svolgerà servizio a supporto dei parcheggi lontani dal Centro Cittadino e sarà così funzionante: dalle 16.30 alle 21.30 ogni 15/20 minuti con fermate zona Ospedale e zona campo sportivo di Fonte Cicero.