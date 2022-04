MANNARINO, IL 24 APRILE LA DATA ZERO DEL TOUR A L’AQUILA

L’AQUILA – Parte domenica 24 aprile dall’Aquila il tour 2022 di Alessandro Mannarino che consentirà al cantautore romano di suonare per la prima volta dal vivo “V” (Polydor/Universal Music Italia), il suo ultimo progetto discografico.

L’appuntamento è al Bliss e i biglietti sono già in vendita presso tutte le rivendite autorizzate, oltre che su bit.ly/MannarinoTour.

Forte del doppio sold out per le prime date di Milano (27 aprile a cui si aggiungono il 3-4 maggio) e Torino (9 maggio con concerto anche il giorno seguente), Alessandro Mannarino ha scelto il capoluogo d’Abruzzo come data zero.

Mannarino terrà concerti nell’arco della primavera-estate toccando anche Firenze (12 maggio), Napoli (17 aggio), Roma (22-24-25 maggio), Locorotondo (Bari) al Locus Festival l’11 agosto, Catania (3 settembre) e Verona, con l’ultima data annunciata nell’Arena il 28 settembre.

C’è attesa per gli arrangiamenti dal vivo che accompagnano i brani del suo nuovo album. Prodotto dallo stesso Mannarino, registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De

Janeiro, l’Amazzonia e l’Italia il lavoro vede la collaborazione – in alcuni brani – dei produttori internazionali Joey Waronker (Beck, Rem, Atoms for Peace) e Camilo Lara (Mexican Institute of

Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia.

L’album si propone come un invito ad appellarsi alla saggezza ancestrale degli esseri umani. Un disco che parla le lingue del mondo, intriso di suoni di foresta e voci indigene registrati in Amazzonia. Mannarino va alla ricerca della sorgente tribale e atavica dell’umanità, proposta come unico e potente antidoto contemporaneo alla brutalità del disumano.

Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel disco più politico e visionario della sua carriera, dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana. Il disco è stato anticipato dai singoli “Africa” e “Cantarè”. In scaletta anche i successi di sempre.

Un tour particolarmente atteso dopo due lunghi anni di stop a causa delle restrizioni anti covid e un “nuovo inizio” salutato con entusiasmo dal cantante che parlando del nuovo album “V” ha detto: “Come faccio a raccontarvi tutta la vita che è entrata in questo disco? Come posso dirvi delle lacrime, dei momenti di euforia, del buio pesto e di una luna piena ; della mia stanza fredda a New York e delle sirene fuori. Come posso farvi sentire il profumo della giungla, il cuore che batteva forte in una notte nella favela mentre un uomo accendeva fiammiferi per illuminare il mondo.

Come posso farvi sentire il rumore dei miei passi quando per andare a registrare uscivo di notte di nascosto durante la quarantena e lo studio di registrazione si trasformava in un’arca, in un’astronave, in un letto pieno di sogni con le bandiere appese alle pareti che sventolavano quando le casse spostavano l’aria. Come posso farvi vedere quello che ho visto di notte tra i binari abbandonati, come posso farvi sentire la paura che ho sentito di fronte all’ignoto”.

“E poi prendere un treno al volo per smettere di avere paura, lasciare che la mano si muovesse da sola sul foglio, e chiamare il mondo a cantare, bambini, donne, cacciatori guerrieri, animali, il silenzio. Come dirvi che a un certo punto ho voluto registrare il silenzio della notte e che anche quello è entrato nel disco. Tutto quello che non posso e che non so raccontarvi è dentro a un disco che non è niente, è una goccia nell’oceano dell’eternità. Ma è anche tutto: la mia vita che grida da sola mentre canta in questo coro infinito dell’esistenza”.

“Tra poco potrò aprire gli occhi e vedere quello che ho sognato, e viverlo con Voi, perché alla fine, tutto questo l’ho fatto solo per un motivo: per vivere ancora una volta insieme a Voi, per sentire i brividi nell’aria, l’energia e l’amore che tiriamo fuori quando siamo insieme. Mentre registravo V il mondo diventava sempre più grigio e l’animo umano si raggomitolava in un cantuccio, tremava di notte, sbatteva tra le grate come un animale in gabbia. Ho continuato a credere in questo disco, e all’idea che c’era dietro. Ho continuato a registrare e a scrivere, senza cambiare direzione, e ascoltando dalle casse quello che usciva fuori chiudevo gli occhi e mi sforzavo di vedere al di là del buio. E vedevo. Vedevo la giungla alla fine del deserto”.