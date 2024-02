MANNETTI (LEGA L’AQUILA): “NOI SEMPRE IN PRIMA LINEA PER TUTELARE L’AGRICOLTURA”

L’AQUILA -“La Lega si conferma in prima linea per tutelare l’agricoltura, settore fondamentale per l’Italia e l’Abruzzo. Siamo vicini agli agricoltori, che ora esasperati da folli politiche europee e dal furore ideologico green sono scesi in strada per lanciare il loro grido di allarme contro le scelte miopi di Bruxelles. L’innalzamento dell’esenzione Irpef è un primo risultato ottenuto grazie all’impegno di Matteo Salvini e della Lega. Adesso avanti con le battaglie in Ue. E avanti con la difesa e la valorizzazione della nostra terra, che è la nostra ricchezza”.

Così in una nota Carla Mannetti, ex assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila, responsabile del dipartimento Infrastrutture della Lega Abruzzo e candidata al Consiglio regionale alle elezioni del prossimo 10 marzo.

“In questi anni, grazie al lavoro in Regione di Emanuele Imprudente e alla presenza al Masaf del sottosegretario Luigi D’Eramo – continua Mannetti – l’Abruzzo è tornato a essere protagonista. Nei prossimi cinque anni è prioritario investire sulle infrastrutture, anche per favorire un sempre maggiore sviluppo delle aree interne, cuore della nostra storia e tradizione, adoperarsi per i risarcimenti da danno di animali selvatici, snellire la burocrazia che spesso è causa di chiusura delle attività e rafforzare le misure a sostegno dei giovani agricoltori”.

“Continueremo in modo concreto a essere in prima linea per l’agricoltura, per realizzare le opere necessarie per il settore e per contrastare lo spopolamento”, conclude Mannetti.