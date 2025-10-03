MANO INCASTRATA IN UN MACCHINARIO: FERITO OPERAIO A CEPAGATTI. ORA E’ ALL’OSPEDALE DI PESCARA

CEPAGATTI- Un infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi in un’azienda di Vallemare di Cepagatti, nel Pescarese dove, per cause in corso di accertamento, un operaio si è incastrato con una mano in un macchinario. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza medicalizzata di Pianella.

L’operaio dopo essere stato soccorso e stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale di Pescara per una sospetta amputazione di un dito.