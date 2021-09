MANOPPELLO: INCIDENTE SULLA STRADA STATALE 5 “TIBURTINA VALERIA”: UN FERITO GRAVE

PESCARA – Incidente, poco fa, lungo la strada statale 5 “Tiburtina Valeria”.

Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto un automobilista e un ciclista, provocando il ferimento grave di quest’ultimo.

Sul posto, il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118.

A causa dell’incidente, è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del km 209,300, nella frazione di Manoppello Scalo, in provincia di Pescara.

Al momento il traffico è deviato lungo percorsi alternativi con indicazioni in loco.

La regolare circolazione, fanno sapere dall’Anas, “verrà ripristinata nel minor tempo possibile”.