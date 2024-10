MANOPPELLO: AL VIA I LAVORI PER RIQUALIFICARE LA PALESTRA COMUNALE DELLO SCALO

MANOPPELLO – La sistemazione e la tinteggiatura degli spogliatoi, la riqualificazione degli impianti di illuminazione di palestra e pertinenze con la sostituzione dei vecchi neon con lampade green che favoriranno un cospicuo risparmio sulle spese per l’energia elettrica, la riparazione delle infiltrazioni sulla copertura. Sono in corso a Manoppello Scalo (Pescara) i lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale grazie a 55 mila euro di fondi ottenuti attraverso il bando Sport Bonus, dall’associazione sportiva dilettantistica Arabona Volley, con il sostegno di Tekno Progetti e FDD Group, che stanno lavorando in accordo con il Comune, proprietario della struttura.

L’impianto sportivo, a servizio dell’istituto comprensivo di Manoppello per le attività scolastiche, ospita allenamenti e partite di campionato dell’Arabona Volley, società sportiva fondata nel 1990 che conta 220 iscritti e favorisce corsi di minivolley per bambini e ragazzi. Sono, inoltre, due prime squadre che vestono i colori rosso blu dell’Arabona impegnate nel Campionato Nazionale di serie B Nazionale Femminile e serie C Interregionale maschile.

Nei giorni scorsi il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore all’Istruzione e allo Sport Roberto Cavallo hanno visitato la struttura con la dirigente scolastica Candida Zappacosta e l’allenatore dell’Arabona Volley Giacomo Cesarone per fare il punto sui lavori di cantiere che dovrebbero concludersi entro metà ottobre. La visita alla struttura, alla presenza di Maurizio Petaccia, vicepresidente Life Pescara, è stata anche l’occasione per rendere pubblica la recente applicazione del nuovo defibrillatore donato alla scuola da Tarifarma e Life Pescara lo scorso agosto. Un primo passo verso “una scuola cardioprotetta”, con l’obiettivo di istallare nel tempo altri supporti salvavita in tutte le sedi scolastiche.