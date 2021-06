MANOPPELLO: BIMBI SCUOLA INFANZIA A SCUOLA DI CITTADINANZA

MANOPPELLO – A scuola di cittadinanza con sindaco e vicesindaco. I bimbi della scuola dell’Infanzia di Manoppello hanno incontrato nei giorni scorsi il primo cittadino Giorgio De Luca e l’assessore all’Istruzione, nonché vicesindaco, Melania Palmisano e, attraverso domande spigliate e curiose, hanno chiesto agli amministratori informazioni sul ruolo che ricoprono, su quello che fanno quotidianamente per la città, su compiti, responsabilità e obblighi di chi ricopre una carica pubblica.

Successivamente gli interessati cittadini di cinque anni hanno mostrato i loro lavori agli amministratori frutto di un percorso sui temi della cittadinanza attiva, sui diritti e sui doveri portati avanti nel corso dell’anno scolastico con le insegnanti Roberta Iezzi e Maria Celeste Meneghetti.

“È stata una grande emozione incontrare i bambini della scuola materna – hanno raccontato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore Melania Palmisano – segno di un ritorno graduale alla normalità. Si tratta di un percorso di studi e di approfondimento che ha riguardato tutte le scuole dell’Istituto di Manoppello che indubbiamente ha lasciato semi fecondi nei bambini e nei ragazzi. Insegnare l’educazione civica, promuovere il rispetto e la conoscenza della Cosa Pubblica, imparare che i diritti vanno di pari passo con i nostri doveri, riflettere su alcune problematiche della società partendo anche solo dal gioco, dal disegno del nostro Tricolore o dal colorare lo stemma della nostra città, è un segnale fondamentale ed efficace”.

“Grazie alla dirigente scolastica Fabrizia Gabriella Di Berardino, alle insegnanti presenti e a tutti i docenti del nostro Istituto – hanno aggiunto De Luca e Palmisano – che in questo anno difficile per la scuola hanno portato avanti anche questo progetto a tutti i livelli di istruzione, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, passando per la scuola primaria. Aspettiamo i nostri piccoli cittadini e tutti gli studenti in Municipio, il prossimo anno scolastico per mostrare loro come funziona la macchina amministrativa”.