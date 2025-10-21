MANOPPELLO: CIACCI (LEGA), “FERMI I LAVORI PER REALIZZARE IL NUOVO ASILO E LA SCUOLA PER L’INFANZIA”

MANOPPELLO -“I lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido e della nuova scuola dell’infanzia nella frazione Ripacorbaria a Manoppello, sono fermi. L’opera, finanziata quasi interamente con fondi del Pnrr attraverso due bandi, uno da oltre 4 milioni di euro e l’altro da 800 mila euro, deve essere tassativamente terminata entro il 2026, ma ad oggi non si vede nulla se non un cantiere chiuso”. A denunciarlo è il circolo Lega di Manoppello (Pescara), coordinato da Daniele Ciacci.

“La questione – spiega Ciacci – preoccupa e non poco perché se i lavori non verranno completati nei termini previsti, i finanziamenti del Pnrr andranno persi e, di conseguenza, il costo dell’opera ricadrà tutto sulle casse comunali e, quindi, sulla comunità di Manoppello. Quattro milioni di euro a carico dei cittadini rappresenterebbero un colpo durissimo e senza precedenti nella storia del nostro Comune. Tra l’altro, lo stato di avanzamento dei pagamenti relativi al secondo lotto risulta bloccato al secondo trimestre 2025, con appena 180 mila euro erogati a fronte di un importo complessivo, ripeto, di 4 milioni di euro”.

“E’ il chiaro segnale – sottolinea – che l’amministrazione comunale non sta portando avanti il progetto e di questo passo sarà purtroppo impossibile rispettare le tempistiche del Pnrr. A questo punto, chiediamo all’assessore competente se sia consapevole dello stato di abbandono e degrado in cui versa il cantiere. Forse, vista la situazione, più che alla Pubblica Istruzione gli andrebbe affidata la delega alla “pubblica distruzione”.

“I cittadini di Manoppello saranno ben felici di sapere che mentre l’opera è ferma, le indennità degli assessori non subiscono ritardi e continuano ad arrivare puntuali ogni mese”, conclude Ciacci.