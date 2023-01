MANOPPELLO: CONCERTO DELL’EPIFANIA NELL’ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA

PESCARA – Sarà un viaggio nella storia della musica italiana ed internazionale quello proposto agli spettatori del Concerto dell’Epifania, ospitato nell’Abbazia di Santa Maria Arabona e in programma a Manoppello giovedì 5 gennaio alle 18.30.

L’esecuzione di celebri brani di Bach, Beethoven, Paradisi, Godefroid, Liszt e Vinciguerra suonati da maestri locali di pianoforte e arpa, aprirà uno spettacolo musicale coinvolgente che vedrà, nella sua seconda parte, l’esibizione della Schola Cantorum Sancta Maria Arabona.

Diretto da Lorenzo D’Emilio il coro di Santa Maria d’Arabona proporrà brani natalizi e celebri canzoni e colonne sonore di noti film italiani e stranieri, alcuni dei quali eseguiti voce solista e coro.

“Il calendario delle iniziative delle festività natalizie – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giulia De Lellis – volge al termine con la preziosa esibizione artistica della Schola Cantorum nella quale voci e strumenti si intersecano in un concerto ed in una cornice certamente magici. Colgo l’occasione per ringraziare non solo gli artisti impegnati in questa data ma tutti coloro che hanno contribuito ad animare le piazze, gli edifici storici ed i luoghi sacri del Comune di Manoppello”.

L’ingresso è libero. L’evento è patrocinato dal Comune di Manoppello.