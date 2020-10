MANOPPELLO, DALLA PROTEZIONE CIVILE FONDI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CONTRADA BOCCETTO

MANOPPELLO – Un milione di euro dalla Protezione Civile per consolidare la frana di contrada Boccetto nel centro storico di Manoppello (Pescara). Sono state aperte oggi le offerte di gara per l’affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area interessata da un importante movimento franoso. Tutta la zona è compromessa da un moto gravitativo complesso del versante Occidentale del centro storico di Manoppello che si estende per 39.773 metri quadrati. Il fenomeno, già segnalato nella Cartografia Pai, ha avuto una brusca accelerazione in concomitanza delle intense precipitazioni del gennaio 2017 ed è al momento attivo, con tendenza ad accelerazione in concomitanza di forti piogge. Il progetto, prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un muro di contenimento su pali a valle della sede municipale per una lunghezza di 54 metri, il consolidamento del muro già esistente che insiste su via Arendt per una lunghezza di circa 15 metri, oltre a opere varie ed interventi di canalizzazione delle acque sull’area che ricade in una zona “a pericolosità elevata”. I suddetti lavori di messa in sicurezza permetteranno, di conseguenza, di realizzare un’area di sosta a valle della sede municipale. Va infatti specificato che il movimento franoso in essere compromette l’area di contrada Boccetto che lambisce il palazzo municipale, già interessato da un progetto di riqualificazione.

“Grazie ai fondi della protezione civile – ha spiegato il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca -, con questo intervento saremo in grado di mitigare il rischio idrogeologico lungo il versante Occidentale del centro storico e, al contempo, di sistemare anche l’area posteriore esterna del Municipio, rendendo tutta la zona sicura e totalmente fruibile”. Il finanziamento di 1 milione di euro è previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 – Piano degli investimenti 2° annualità – emergenza maltempo gennaio 2017. “Questo specifico intervento – ha spiegato il primo cittadino – ci consentirà di mitigare il rischio idrogeologico lungo il versante Occidentale del centro storico e, al contempo, di sistemare, come opera consequenziale, anche l’area posteriore esterna del Municipio, che sarà adibita a parcheggio. I lavori – ha aggiunto De Luca – restituiranno alla collettività una zona sicura e totalmente fruibile che diventerà anche un utile e bellissimo biglietto da visita per chi arriva nel nostro magnifico centro storico. Qui si potranno posteggiare auto e mezzi e passeggiare comodamente su Corso Santarelli e nelle piazze e nei vicoli del borgo e raggiungere a piedi la Basilica del Volto Santo”. Secondo quanto comunicato dai tecnici, i lavori potrebbero essere avviati entro il mese di novembre.

“Quest’opera pubblica rappresenta un altro importante traguardo raggiunto dalla nostra Amministrazione – ha aggiunto De Luca – che premia il lavoro di programmazione e pianificazione portato avanti dall’Ente. Ringrazio la Regione e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per aver saputo riconoscere l’importanza di questo intervento per la sicurezza idrogeologica del territorio di Manoppello”. Il finanziamento dell’opera, inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche (2020/2022) del Comune di Manoppello, ammonta a 1 milione di euro ed è previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 – Piano degli investimenti 2° annualità – emergenza maltempo gennaio 2017.

