PESCARA – Dalle 5:25 i Vigili del fuoco stanno intervenendo con 4 squadre nel comune di Manoppello, in provincia di Pescara, dove è in atto l’incendio di un capannone di un’azienda specializzata nella lavorazione d’infissi in ferro.

Le fiamme hanno coinvolto tre contenitori di liquido zinco ed una parte del capannone è crollato.

L’incendio è sotto controllo, nessuna persona coinvolta.