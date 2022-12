PESCARA – Ancora aggressioni contro una donna in Abruzzo, da parte ancora una volta del marito violento.

E’ accaduto questa volta a Manoppello, in provincia di Pescara. una donna è stata picchiata a sangue dal marito in strada, in piazza Zambra. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, allertati immediatamente dai passanti che sconvolti hanno assistito alla scena. L’uomo è stato arrestato. La donna è ora ricoverata con gravi contusioni all’ospedale di Pescara.