MANOPPELLO: RIATTIVATA LA CASA DELL’ACQUA CON IL NUOVO DISTRIBUTORE IN FUNZIONE TUTTO IL GIORNO

MANOPPELLO – Da oggi i residenti di Manoppello potranno tornare a riempiere bottiglie e borracce dai rubinetti della nuova casa dell’acqua di via Tosti, a due passi dal Parco Arabona. Realizzata in legno ed altri materiali ecosostenibili, dotata di un moderno sistema di filtrazione con carboni attivi e di disinfezione a raggi Uv che ne migliorano le caratteristiche organolettiche, il nuovo distributore “L’acqua del parco”, è in funzione h24 ed eroga acqua di rete naturale e frizzante, refrigerata, al costo di 5 centesimi al litro.

Per le prossime settimane sarà possibile rifornirsi di acqua solo attraverso l’uso di monete, ma già dai primi giorni del 2023 saranno messe a disposizione dal gestore Water service nuove schede ricaricabili da ritirare in alcuni esercizi commerciali della zona o telefonando direttamente al numero dell’azienda, che specificherà le modalità di ritiro.

La nuova casa dell’acqua, sostituisce un precedente servizio, interrotto a settembre scorso dall’Amministrazione poiché si era determinato un aumento dei costi che avrebbe visto raddoppiata la spesa per l’acqua frizzante.

“Per evitare che i cittadini corrispondessero 10 centesimi al litro, il servizio allora in essere è stato interrotto e contemporaneamente, dopo una ricognizione sul mercato, è stato affidato mantenendo invariato il costo di 0,05 centesimi al litro sia per l’acqua liscia che per l’acqua frizzante. Finalmente – ha spiegato il sindaco Giorgio De Luca – i cittadini potranno tornare ad approvvigionarsi in una nuova, moderna ed efficiente casa dell’acqua che contribuisce alla riduzione dell’utilizzo di bottiglie di acqua minerale di plastica e incentiva l’utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico”.

La concessione dell’area pubblica alla Water Service è regolata da una convenzione quinquennale che prevede, tra le altre condizioni: manutenzione e controllo degli impianti a totale carico del soggetto incaricato; corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non superiore il costo di € 0,05 e l’obbligo a carico del Comune di allaccio e fornitura acqua potabile ed energia elettrica, dietro corrispettivo di €/mese 50,00 salvo eventuale conguaglio sulla base di misurazioni periodiche.