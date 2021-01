MANOPPELLO, RIMBORSO DELLA TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

MANOPPELLO – L’amministrazione comunale di Manoppello guidata dal sindaco Giorgio De Luca ha pubblicato un nuovo avviso pubblico che riapre i termini per richiedere le agevolazioni inerenti la Tari 2020 per le utenze non domestiche. Nello specifico è stato istituito, a dicembre scorso, un contributo compensativo a parziale ristoro di quanto dovuto e versato per la Tassa Rifiuti dalle utenze non domestiche che sono state costrette a chiudere temporaneamente le proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria. L’istanza, compilata secondo il modello reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, dovrà essere inoltrata al Comune di Manoppello entro il 28 febbraio.

“Vista l’istituzione del fondo e la ridotta risposta degli esercenti dovuta probabilmente alle festività e al Decreto Legge del 18 dicembre 2020 che ha disposto la zona rossa intermittente nel periodo natalizio e fino al 6 gennaio; abbiamo deciso di riaprire i termini dell’avviso pubblico e raggiungere un maggior numero di utenze per dare a tutti la possibilità di accedere alle risorse stanziate. Il contributo spettante sarà pari a 2 mensilità calcolate in dodicesimi – ha spiegato l’assessore al Bilancio Antonio Costantini – e l’erogazione del contributo compensativo verrà disposta a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2020. In sostanza chi ha già pagato entro i termini del 30 novembre sarà direttamente rimborsato dall’Ente tramite versamento sul proprio controcorrente. Per chi non ha effettuato il pagamento di una o più rate, invece, il contributo sarà contabilizzato a compensazione di quanto dovuto. L’utente potrà comunque rivolgersi all’ufficio tributo chiamando il numero 085.9154195 interno 5″.

Per ottenere il contributo a ristoro occorrerà inviare l’intestazione della ditta e le coordinate bancarie (codice Iban) su cui effettuare il riversamento ed è richiesta anche copia del certificato della Cciaa dal quale si evinca il codice Ateco dell’azienda.

“Il budget complessivo stanziato dall’Ente ammonta a circa 30mila euro – hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore al Bilancio Antonio Costantini – ma abbiamo ricevuto richieste di rimborso per poco più di 8mila euro, per cui torniamo ad invitare tutte le utenze non domestiche a presentare domanda entro il termine del 28 febbraio per ottenere i ristori previsti. Proviamo, seppur nel nostro piccolo, a dare una risposta concreta e a sostenere i nostri esercenti – hanno aggiunto De Luca e Costantini – che hanno avuto un riflesso negativo dall’emergenza Coronavirus e che stanno ancora soffrendo”.

Download in PDF©