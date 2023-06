MANOPPELLO SCALO: FABBRICA IN FIAMME, COLLASSA PARTE STRUTTURA. SINDACI, “TENETE CHIUSE LE FINESTRE”

MANOPPELLO – Un incendio è scoppiato ieri pomeriggio in una fabbrica di Manoppello Scalo, frazione del comune di Manoppello (Pescara). Le fiamme hanno colpito lo stabilimento produttivo Idroitalia, che produce e lavora vetroresina e materiali plastici per imbarcazioni.

Una parte dello stabilimento è collassata. L’incendio, inoltre, ha provocato una enorme e densa nuvola di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza e che ha raggiunto anche la zona chietina.

“Mantenere chiuse le finestre e limitare attività all’aperto il più possibile” – è l’appello ai cittadini da parte dei sindaci di Manoppello, Giorgio De Luca, e di Chieti, Diego Ferrara, in seguito all’incendio e in attesa dei risultati degli accertamenti dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta).

