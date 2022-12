MANOVRA: CINGHIALI CACCIATI IN CITTA’ POTRANNO ESSERE MANGIATI

ROMA – Via libera della commissione Bilancio della Camera all’emendamento che alla manovra che apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città.

I cinghiali che saranno abbattuti, nell’ambito della misura inserita in manovra sulla caccia in città, saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare.

La proposta – secondo quanto viene riferito – avrebbe avuto tre ritocchi: uno che aggiunge ‘sentito l’istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale’; uno che specifica che la norma ‘non costituisce attività venatoria’ e un terzo che prevede che si tratterà di persone formate e con licenza.