MANOVRA, DI GIROLAMO: “GRAZIE AL M5S ROBUSTO PACCHETTO DI MISURE PER AREE TERREMOTATE”

L’AQUILA – “Grazie al lavoro fatto in queste settimane il pacchetto di misure previsto in manovra per le aree colpite da eventi sismici uscirà ancor più irrobustito. A giovarne saranno in particolare le aree del centro Italia danneggiate da terremoti, a partire da quello dell’Aquila del 2009.

Il fiore all’occhiello è senza dubbio l’estensione del Superbonus 110% fino al 2025, strumento importante per sostenere ulteriormente la ricostruzione come abbiamo potuto vedere negli ultimi mesi. Come Movimento 5 Stelle però ci siamo presi in carico anche tutta una serie di interventi altrettanto importanti, come ad esempio la proroga fino al 2025 degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese per tutti gli interventi agli edifici danneggiati dai terremoti che si sono susseguiti fino al 2017, e il prolungamento al 2022 delle esenzioni dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche per tutte le aziende presenti nei cosiddetti ‘crateri sismici’, delle esenzioni per le utenze degli edifici in zona rossa nei centri colpiti delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, e infine delle agevolazioni messe a punto in questi anni per luce, acqua, gas e telefonia. Sempre al 31 dicembre 2022 abbiamo prorogato l’insieme dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. Si tratta di tutti interventi emendativi alla manovra sui quali il M5s ha voluto spendersi e battersi. Queste aree del nostro paese debbono poter guardare al futuro in maniera diversa di quanto è stato concesso loro nell’ultimo quinquennio”. Così in una nota la senatrice Gabriella Di Girolamo, capogruppo M5S in commissione Lavori Pubblici a Palazzo Madama.