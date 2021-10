MANOVRA, LEGA: “PROROGARE SISMABONUS RAFFORZATO”

ROMA – “In legge di bilancio occorre prorogare sia il sismabonus rafforzato per chi ha deciso di intervenire sulla propria casa rinunciando al contributo per la ricostruzione, sia il Superbonus 110% per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per l’intervento di ricostruzione. Come Lega chiediamo al Governo di non dimenticare le popolazioni terremotate de L’Aquila 2009 e del Centro Italia 2016”. Lo dichiarano il senatore Paolo Arrigoni, responsabile Dipartimento energia della Lega, e i parlamentari marchigiani Tullio Patassini e Giuliano Pazzaglini.