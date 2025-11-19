MANOVRA: LIRIS, “DEFICIT SOTTO 3% E INDICATORI MAI VISTI, PLAUSO AGENZIE RATING E GOVERNO MELONI”

ROMA – “Oggi abbiamo un rapporto deficit-Pil sotto il 3%, agenzie di rating che esprimono un plauso unanime per ciò che sta facendo il governo Meloni, e uno spread sotto gli 80 punti, numeri mai visti. Questi indicatori sono gli stessi che il centrosinistra ha sempre utilizzato per etichettare e misurare la qualità di un governo”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio e relatore della Legge di Bilancio, intervistato a SkyTG24 sulla legge di stabilità in discussione in commissione.

“Oggi, però, è questo governo a dimostrare di possedere in modo strutturale quegli indici necessari per uscire da una procedura di infrazione, procedura nella quale ci aveva lasciato chi ci ha preceduto”, ha concluso Liris, ex vice sindaco dell’Aquila ed ex assessore regionale al Bilancio, confermato per la quarta volta consecutiva nel ruolo di relatore.