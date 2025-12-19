MANOVRA: MELONI SERRA RANGHI, COPERTURE IN NUOVO EMENDAMENTO. LIRIS, “C’E’ TUTTO, SI PUO’ VOTARE”

ROMA – Un vertice di “chiarimento” per chiudere rapidamente e senza incidenti il capitolo della legge di bilancio. A Palazzo Chigi, in serata, dopo il ricevimento al Quirinale per la cerimonia dello scambio di auguri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, va in scena l’incontro convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, grande assente al Colle.

L’incontro – al quale partecipano anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il viceministro dell’Economia Maurizio Leo – arriva nel momento più delicato dell’iter parlamentare della legge di bilancio, con l’obiettivo di ricomporre le tensioni emerse nella maggioranza.

La riunione è stata convocata dopo lo stop della Lega al pacchetto pensioni in commissione Bilancio al Senato, che ha fatto slittare i lavori e ha fatto temere una crisi sfiorata per un soffio.

Fonti parlamentari parlano di irritazione della premier per il blitz del Carroccio, che ha fatto esplodere lo scontro sulla manovra.

A illustrare la soluzione per uscire dall’impasse è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il quale ha spiegato che il governo presenterà un nuovo emendamento in commissione Bilancio al Senato.

“Abbiamo deciso che è meglio intervenire direttamente sulla manovra, senza un nuovo decreto, sistemando le coperture di un testo che la commissione conosce già”, ha detto.

“Non si tratta di un emendamento nuovo nei contenuti – ha aggiunto Ciriani -. Restano Zes, Transizione 5.0 e caro materiali. Cambiano solo le coperture”.

Dalla Lega filtra soddisfazione: sulle pensioni “sono state accolte le nostre osservazioni”, fanno sapere dal partito di Matteo Salvini, sottolineando che è stata cancellata la proposta dei tecnici che aveva suscitato critiche all’interno della maggioranza, a partire dal Carroccio.

Le due misure più controverse, secondo i leghisti, riguardavano la cancellazione del riscatto degli anni di studio universitario per la pensione anticipata e l’allungamento delle cosiddette “finestre” pensionistiche, ossia il tempo di attesa tra il raggiungimento dei requisiti e l’inizio effettivo del pagamento della pensione.

“Ci rivediamo domani alle 10, aspettiamo le interlocuzioni che il governo sta avendo con la minoranza” ma a nostro avviso, “se si torna indietro come parrebbe c’è già tutto: ci sono già i sub-emendamenti, la commissione può andare, si potrebbe votare già nella mattinata di domani, certamente la minoranza ha le sue peculiarità e diritti anche di usare un’ora in più, ma per noi è inevitabile andare avanti fino a chiusura”, ha detto il relatore della manovra Guido Quintino Liris (FdI) interpellato sui tempi d’esame dopo l’annuncio dell’emendamento del governo sulle misure per le imprese.

“Queste norme ci aspettavamo che fossero compatibili con l’altro strumento”, che potessero rientrare in un decreto di fine anno ma “politicamente si è ritenuto di reintrodurle nell’alveo naturale che è la legge di bilancio, andremo avanti”.