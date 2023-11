MANOVRA, PAGANO (FI): “TAGLIO PENSIONI? AL LAVORO PER SOLUZIONI CHE NON PENALIZZINO NESSUNO”

ROMA – “La norma che taglia le pensioni di medici e statali prevista nella Legge di Bilancio rischia di incrinare un rapporto storico tra Stato e dipendenti, può innescare una fuga anticipata con possibili contraccolpi in campo medico, e non solo, e rischia di aprire un pericolo di contenzioso anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. E’ per questo motivo che mi sono già attivato, e mobiliterò tutto il mio gruppo parlamentare di Camera e Senato, affinché si faccia paladino di una battaglia contro una penalizzazione ingiustificata”.

Lo ha detto il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, di Forza Italia, incontrando alla Camera una delegazione di medici di Anaao Assomed (Sindacato medici e dirigenti sanitari italiani) e di Cosmed (Confederazione sindacale medici e dirigenti) insieme al vice presidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo, di Forza Italia.

“La soluzione più adeguata – ha detto Pagano – è a mio parere quella di espungere la norma dalla Manovra. Ricordiamoci che l’Italia, tra i Paesi più colpiti dalla pandemia, ha una sorta di debito morale nei confronti di medici e infermieri, per cui l’idea di guadagnare qualche soldo colpendo queste categorie che dovevano, al contrario, essere premiate con un aumento di appannaggi e stipendi di molto inferiori rispetto a quelli dei colleghi di altri Stati europei, è immorale e inopinatamente punitivo”.

“In un momento come questo, in cui abbiamo un deficit di risorse umane in campo sanitario, tra i medici in modo particolare, sbaglieremmo due volte: da un lato costringendoli a un esodo forzato e preventivo colpiremmo il Ssn e le persone che hanno bisogno di cure; dall’altro andremmo a penalizzare la categoria dei medici più esperti, esponendoci a un danno enorme. E lo stesso vale, ovviamente, anche per tutte le categorie parimenti colpite dal taglio delle pensioni. Ecco perché garantisco il mio massimo impegno, e quello del mio gruppo parlamentare, al fine di arrivare a una soluzione il più equa possibile a tutela di tutti i lavoratori” conclude Pagano.