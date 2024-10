“MANOVRA PER LA VITA”: CLINICA PEDIATRICA DI CHIETI INSEGNA LA MANOVRA CONTRO IL SOFFOCAMENTO

PESCARA – La clinica pediatrica dell’ospedale di Chieti parteciperà domenica prossima, 13 ottobre 2024, all’evento “Manovra per la vita”, promosso dalla Società italiana di urgenza ed emergenza pediatrica (Simeup). L’appuntamento è dalle ore 16 alle 19 in piazza della Rinascita a Pescara. L’evento è infatti organizzato insieme alla Pediatria dell’ospedale pescarese. Medici e infermieri delle due unità operative, appartenenti alla Simeup Abruzzo, istruiranno gratuitamente i cittadini sulle manovre di disostruzione pediatrica.

A genitori, nonni, insegnanti e a tutti coloro che si prendono cura dei bambini, o a chiunque altro abbia interesse, si spiegherà come affrontare una situazione di emergenza, mostrando la procedura da eseguire per la disostruzione da corpo estraneo, i gesti da compiere e la giusta pressione da esercitare, differenziando le manovre per i lattanti da quelle per i bambini sopra l’anno e adulti. Parteciperanno, a supporto della divulgazione di norme di prevenzione, i rappresentanti del Segretariato italiano studenti medicina (Sism) di Chieti.Tutti si potranno esercitare sotto la supervisione degli esperti grazie all’utilizzo di manichini. Più persone saranno informate sulle manovre tanto maggiore sarà la possibilità di riuscire a trovare soccorso per strada, a scuola o durante una gita.

Il soffocamento da corpo estraneo è infatti una delle principali cause di morte nei bambini da zero a tre anni. Il rischio resta comunque elevato in ogni epoca della vita. E’ stimato che ogni anno, nei Paesi dell’Unione Europea, si verifichino 50.000 casi di soffocamento da corpo estraneo in bambini tra zero e 14 anni, l’1% dei quali mortale. Gli incidenti possono capitare ovunque. Se si è preparati, basta una semplice manovra per salvare un bambino in difficoltà.

L’evento, gratuito, è patrocinato dalla Simeup nazionale, dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, dalla Asl di Pescara, dall’Università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dal Comune di Pescara.