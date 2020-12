MANOVRA, PEZZOPANE: “40 MILIONI PER ZONE TERREMOTATE GESTO IMPORTANTE, AVANTI CON EMENDAMENTI”

L’AQUILA – “Un gesto importante della commissione bilancio: 40 milioni dei risparmi e tagli al fondo Camera a zone terremotate. Un emendamento anche da me sottoscritto assieme a parlamentari di tutti i gruppi parlamentari”.

Lo dichiara la deputata del Pd Stefania Pezzopane, responsabile nazionale Dipartimento Terremoti e ricostruzione del Pd: “un fatto importante ed un segnale alle zone terremotate di non poco conto. Siamo al lavoro nella legge di bilancio con significativi emendamenti riguardanti la ricostruzione post sisma e questa prima risposta positiva è un bel segnale. Ora bisogna dare risposte forti sugli altri emendamenti, per il rilancio economico del centro Italia, i bilanci dei comuni del terremoto 2009, le proroghe sospensione mutui, bollette e Isee ed altro, le stabilizzazioni, il doppio cratere, il contratto di sviluppo, il 5% per lo sviluppo del CentroItalia, ed altri importanti emendamenti”.

“Tra legge di bilancio e milleproroghe dobbiamo dare queste soluzioni molto attese. In questo ultimo anno abbiamo fatto tantissimo, dobbiamo insistere però, perché ancora ci sono troppi problemi per quelle popolazioni e quei territori”, conclude Pezzopane.

