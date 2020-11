MANOVRA: PEZZOPANE, “MASSIMA ATTENZIONE A ZONE TERREMOTATE, PRESENTATI EMENDAMENTI”

L’AQUILA – “Ho depositato, con altri colleghi del Partito Democratico, emendamenti alla legge di bilancio per affrontare la proroga del pagamento Imu su gli immobili inagibili, ma anche su altre questioni. Nella Legge di Bilancio dovrà esserci massima attenzione verso le zone terremotate dell’Abruzzo, del Centro Italia, dei terremoti 2012 e 2018/19. In tal senso, sono numerose le proposte presentate”.

Lo fa sapere la deputata abruzzese Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, capogruppo in commissione Ambiente e responsabile Nazionale Pd Dipartimento Terremoti e ricostruzione: “La pandemia è ovunque feroce, ma nelle aree terremotate dove le vite sono sospese da anni, dove tutto è precario ed incerto, dove già l’economia locale si era fermata ed era in grande sofferenza, la situazione è pesantissima”.

“È bene ricordare – aggiunge Pezzopane – che in questo ultimo anno abbiamo fatto grandi progressi e nella Legge di Bilancio ci sono fondi importanti per la ricostruzione relativa al sisma del 2009 (ben 2 miliardi e 750 milioni) e al sisma del 2016/17 (1 miliardo e 600 milioni per la ricostruzione pubblica). Mentre la ricostruzione privata del 2016/17 prosegue col credito d’imposta. Ma proprio per questo non ci si può fermare e vanno date le risposte necessarie. Abbiamo presentato emendamenti anche per prorogare esenzione mutui, per il 5% allo sviluppo economico, per i bilanci dei comuni terremotati del 2009, per le stabilizzazioni dei precari, per l’Isee ed altro ancora. L’auspicio è che tra Legge di Bilancio e Milleproroghe, dovranno essere sistemare tutte le partite sospese”.

“L’impegno da parte nostra sarà massimo, insisterò per il risultato e confidiamo nell’attenzione del governo che in questo ultimo anno dal Decreto Sisma in poi, ha operato positivamente e concretamente con interventi normativi importanti che stanno dando i primi risultati. È la ricostruzione dovrà essere anche nel Recovery Fund, ci stiamo lavorando”, conclude.

